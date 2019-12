Nadal suma el cinquè títol a Abu Dhabi amb remuntada

Rafa Nadal va guanyar el seu cinquè títol al Mubadala World Tennis Championship d'Abu Dhabi després d'imposar en tres sets (6-7, 7-5 i 7-6) davant del grec Stefanos Tsitsipas. Amb aquest brillant triomf, el tennista manacorí tanca la seva preparació de cara a l'inici de la nova temporada amb l'Obert d'Austràlia com a primer títol gran a l'horitzó. En el que havia de ser un partit d'exhibició, amb un gran botí per al campió de 225,000 euros, Nadal i Tsitsipas van mostrar la seva millor versió i van desplegar una autèntica batalla en un partit que va durar més de tres hores. En el primer set el balear va desperdiciar el seu servei amb un 5-4 a favor. El grec va reaccionar per tornar-li al break i imposar-se al tie-break final. En el segon set, ambdós jugadors van ser molt efectius en el servei i Nadal va aconseguir trencar-li el joc en el darrer servei del grec per igualar la final a un set. En el dar-rer set del partit, el tennista balear va saber patir en els moment decisiu per acabar de rematar en el tie-break final i proclamar-se com a campió per cinquè cop.

En el partit per al tercer i quart lloc, el serbi Djokovic no va donar cap opció al tennista rus Khatxànov i es va imposar en dos sets 7-5 i 6-3. El serbi venia de perdre davant Tsitsipas i el rus davant de Rafa Nadal.