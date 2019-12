El València Basket, implicat en una lluita oberta amb altres aspirants a la Copa

El València Basket es troba en el cinquè lloc de la classificació ACB després de 13 jornades i a només quatre partits per posar punt final a la primera volta. Però és un lloc que no li permet estar en absolut tranquil ja que té idèntic nombre de triomfs (7) que cinc conjunts més que tenen l'objectiu d'entrar a la Copa del Rei, fita perseguida pels valencians. En realitat són sis més els equips amb 7 victòries, però l'Unicaja, com a amfitrió, ja té garantida la participació a la fase final del mes de febrer. Els que ho tenen més a prop són el Madrid (12), el Barça (10), el Casademont Saragossa (10) i un Iberostar que ha sumat 8 victòries.

El València ha fallat una mica més del que era previsible en els partits de lliga a casa. A la Fonteta ha perdut amb l'Unicaja i el Gran Canària i ha vençut l'Andorra, el Betis, el Casademont, el Monbus Obradoiro i l'Estudiantes. Pel que fa als partits com a visitant, els de Jaume Ponsarnau han perdut a les pistes del Bilbao, de l'UCAM, del Barça i del Baskonia. Les victòries han estat dues, en visites a Burgos (62-93) i Fuenlabrada (70-81).

Els jugadors que han estat més minuts en pista a la lliga Endesa són Jordan Loyd (amb 24 minuts), Bojan Dubljevic (22), Van Rossom (21), Fernando San Emeterio (20) i Guillem Vives (20). Els dos últims no jugaran avui per lesió.

Fins ara, una de les decepcions ha estat Brock Motum, ala-pivot australià que ha estat per sota de les expectatives. El València és entre els cinc millors equips de la lliga en diferents capítols estadístics importants: 3r en valoració (98), 5è en punts a favor (85), 4t en punts rebuts (78), 4t en rebots d'atac (12) i 2n en tirs lliures (80%).