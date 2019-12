El VAR permet al Sevilla guanyar el Mallorca i tancar l'any en tercera posició

El Sevilla va rebre una felicitació de Nadal des de la sala del VAR. El quadre de Julen Lopetegui va tornar a sumar un nou triomf com a foraster (0 a 2 al camp del Mallorca) per liquidar el 2019 amb 34 punts en el seu caseller classificatori en tercer lloc i ho va fer després de deixar clara la seva superioritat sobre la gespa i, per què no dir-ho, després de tenir l'ajuda de les càmeres en les tres jugades dignes de ser revisades. Gol de Diego Carlos en què el cop amb el braç es considera una acció del joc, posició antireglamentària de Budimir en el possible 1-1 després de tocar Lago Junior i trepitjada de Baba a Joan Jordà en el penal que va significar el zero a dos definitiu, convertit per Banega.

Aquestes van ser les decisions dels jutges i a partir d'aquest instant tot dependrà de la interpretació que cadascú li vulgui donar.

També jugats ahir, el Vila-real va mantenir la bona ratxa de resultats, va superar el Getafe no sense esforç per 0 a 1, gol anotat per Moi Gómez al minut 52. Els castellonencs van mostrar-se superiors i van tenir més ocasions. Per la seva part, el Valladolid i el València van empatar a un gol; ambdós equips van marcar a dar-rera hora.