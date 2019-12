El CG Puigcerdà venç el Txuri per apropar-se al quart lloc

Transcendent triomf de les puigcerdanenques contra el CHH Txuri Urdin (5 a 4) que permet a l'equip cerdà optar per classificar-se per jugar la fase de semifinals del play-off per al títol quan falten cinc jornades per al final de la lliga regular. La victòria situa les cerdanes, cinquenes a la classificació amb 18 punts, a només tres punts de l'equip basc, quart amb 21.

Les locals van afrontar el partit conscients que havien de guanyar de forma imperiosa per refermar les seves opcions de classificació. El primer dels tres períodes va ser vibrant i es va caracteritzar per la intensitat d'ambdues formacions. La golejadora cerdana Ainhoa Merino va avançar el CG Puigcerdà en aprofitar una assistència de Judit Pareja (minut 5.47), però la basca Naroa Ruiz de Galarreta va equilibrar el marcador quan faltaven 3' i 11'' per al final. La determinació de les locals va propiciar el 2 a 1, materialitzat per Gabriela Barangé 49 segons després. Irene Senac va fer l'empat a dos amb què va acabar el període inicial.

Les basques van imposar un ritme frenètic al segon temps (3 a 4). Merino va marcar per les locals. L'efectivitat de les cerdanes al tercer període va determinar el guanyador. Bridget O'Hare va igualar el matx i Ainhoa Merino (minut 46.42), amb el seu tercer gol, va segellar el triomf. Dissabte, les cerdanes visitaran la pista del Caja Rural Granada Grizzlies.