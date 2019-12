El Chelsea derrota a domicili el Tottenham de Mourinho

El Chelsea va aconseguir una important victòria per consolidar-se entre els quatre primers de la lliga abans de les jornades en període nadalenc. Frank Lampard, des de la banqueta, va guanyar la partida a qui havia estat el seu entrenador a Stamford Bridge, José Mourinho, en derrotar el Tottenham per 0-2 al seu nou estadi.

Els blues van dominar la primera part del partit i es van avançar al minut 12 amb una rematada de Willian. Va ser el mateix jugador brasiler qui va anotar el segon gol en el temps afegit de la primera part en transformar un penal del porter Gazzaniga a Marcos Alonso. A més, a la segona part va ser expulsat el coreà Son i el VAR no va concedir un possible penal a Dele Alli. El Chelsea és quart, amb quatre punts sobre el Sheffield United, cinquè, i el Tottenham és setè, a sis punts.



De Gea fa de les seves

Qui va tenir un altre mal dia va ser el Manchester United, que és un punt per sota del Tottenham i que ahir va perdre de manera lamentable al camp del cuer, el Watford, per 2-0. El triomf local el va encar-rilar el porter del United, David de Gea, en una altra errada marca de la casa quan se li va escapar el xut d'Ismaïla Sarr. Un penal marcat per Troy Deeney va establir el resultat definitiu.