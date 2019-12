La Collbaix Trail acull gairebé 300 corredors a Sant Joan

Tot i la pluja del dissabte i l'amenaça constant durant el matí d'ahir de tornar-n'hi a haver, finalment la quarta edició de la Collbaix Trail va ser un gran èxit a Sant Joan de Vilatorrada. Aquesta cursa va ser organitzada un any més pel Vilatorrada Esport Club (VEC) i fa diferents recorreguts per la muntanya del Collbaix. La seva participació va ser molt alta, amb gairebé 300 persones.

Tot i així, segons el secretari del VEC, Joan Aubets, «la pluja del dissabte va provocar que bastants corredors decidissin no venir a la cursa finalment». És a dir, de cara a l'any vinent, si les condicions climatològiques són positives, és probable que hi hagi un increment de participants a la Collbaix Trail. Pel que fa la cursa en si, Aubets la qualifica com un gran èxit, ja que van venir bastants participants de fora de Sant Joan i de la comarca. «Els participants, tant els de fora com els d'aquí, han quedat molt satisfets amb el recorregut que hem fet aquest any», afirma Aubets. En les tres curses (35, 20 i 10 quilòmetres) hi havia diferents itineraris que tots van poder gaudir. El secretari del VEC explica que «la zona del Collbaix ofereix un gran ventall de possibilitats per fer curses de muntanya».

El guanyador de la cursa de 35 quilòmetres va ser Alejandro Villarino (3:10:19), seguit de Marc Costa (3:13:56). Als 20 quilòmetres va vèncer Marc Mármol (1:56:24) i a la de 10 la victòria va ser per a Carles Reposo (0:47:12).



Ensurt amb un corredor

En la cursa d'ahir va haver-hi un incident amb un corredor. L'ambulància, i més tard el SEM, van haver de personar-se a Fals primer i després a la zona de l'arribada (Escola Ametllers). El corredor havia ingerit un excés de cafeïna i amb la suma de l'esforç se li havien disparat les pulsacions. Per sort, tot va quedar en un ensurt.