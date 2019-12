Els crítics s'han vist amb l'alcalde i el regidor i proposen Ruth Guerrero com a presidenta

Durant els últims dies, els contactes i trobades a tot nivell s'han anat succeint. De l'actual president i també de les persones que han expressat el seu malestar amb la forma de conduir el club de Luis Villa i les irregularitats que, en el seu entendre, està cometent, les quals han denunciat en la carta que Regió7 va desvelar que li van fer arribar.

El grup de crítics s'ha trobat amb l'alcalde Valentí Junyent i el regidor d'esports, Toni Massegú, per donar-los detalls de quines són les males pràctiques de Villa i de les possibles solucions que des d'ara es poden posar en marxa per fer un canvi de rumb. El nom que ha sonat i que aquest grup de persones veurien amb bons ulls per ocupar la presidència en un futur és el de Ruth Guerrero, mare d'un dels jugadors del planter del CE Manresa i que va ser també regidora socialista a l'Ajuntament manresà.

La crisi promet donar encara molt de joc i caldrà veure si hi ha una sortida pactada entre les dues parts o un final traumàtic. El CE Manresa, que ara és el dotzè a Tercera amb 21 punts, jugarà a Granollers el 5 de gener.