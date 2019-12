La derrota del Celta fa menys greu la desfeta blanc-i-blava

El tècnic surienc David Gallego va ser destituït de l'Espanyol a la jornada 8. L'equip tenia cinc punts. Deu partits més tard, els blanc-i-blaus en tenen deu. El mateix rendiment, però amb més bales gastades i amb la sensació que, d'aquesta manera, no es va enlloc. L'Espanyol, que tancarà la primera volta de la lliga el proper dia 4 amb la rebuda del Barça, va donar ahir, novament, una pèssima imatge davant del seu rival més proper a la classificació, un Leganés que ja fa dies que s'ha desvetllat, guiat per Javier Aguirre, i que ahir va adquirir tres punts de diferència respecte als catalans. Ni el retard en l'arribada del dia abans, per una avaria a l'AVE, no explica una actuació tan dolenta d'un equip que, en cas que no es reforci en el mercat d'hivern, va de cap a Segona.

El fort vent va presidir la matinal a Butarque i qui sap si hi va poder influir per veure l'enèsim error decisiu de Marc Roca aquesta temporada. El jugador del planter va fallar en una volea i va lliurar la pilota a En-Nesyri. Aquest la va cedir a Óscar i la passada final del centrecampista la va completar el danès Braithwaite per sota les cames de Diego López.

L'Espanyol només es va inquietar a la primera part arran de la pilota parada, amb una rematada d'un Bernardo tan encertat en atac com dubitatiu en defensa des del canvi de sistema. Els blanc-i-blaus, a més, van rebre un cop a l'inici de la represa quan una centrada de Kévin Rodrigues va ser rematada de cap per En-Nesyri a la xarxa. Faltava més de mitja hora, però era escac i mat per a un equip sense ànima i amb un futur que, ara, no sembla gaire positiu.