La falta de llum i la pluja ajornen la golejada del Berga davant del cuer Tibidabo

El Berga i el Tibidabo van suspendre el partit al minut 28 de la primera meitat i amb el marcador de 4-0 favorable al conjunt local, per falta de llum i degut a la forta pluja que va caure amb pocs minuts damunt del terreny de joc. Fins al moment de la suspensió, els jugadors dirigits per Joan Prat van ser molt superiors al cuer Tibidabo Torre Romeu. Els blanc-i-vermells van sortir amb molt de ritme i van atropellar el seu rival. Ja en el minut 3, el local Agus va aprofitar la sortida d'un córner per rematar de cap i enviar la pilota al fons de la xarxa. Tres minuts més tard, el mateix Agus va completar al seu doblet particular amb un gran gol d'esperó. Noguera, amb una jugada per la banda esquerra, va enviar una excel·lent centrada a l'àrea on va arribar al 19 del Berga que amb una magistral definició va posar el 2-0.

Els jugadors locals van continuar desplegant un joc efectiu i Vila va empènyer la pilota al fons de la porteria en una nova assistència de Noguera. El mateix Noguera, al minut 25, en una gran jugada individual va ampliar l'avantatge amb el quart gol. A partir del minut 28, l'àrbitre i els dos equips van decidir suspendre l'enfrontament per la falta de llum i, minuts més tard, per la forta pluja. Tornant de festes, el Berga visitarà el camp de la Sabadellenca.