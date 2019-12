El Futsal Vicentí juvenil busca el triomf fins al final sense encert en atac

El Futsal Vicentí va tancar l'any amb la suma d'un punt enfront el Jesús-Maria, un rival poderós que visitava Sant Vicenç de Castellet amb la intenció d'endur-se els tres punts. Va ser el conjunt local, però, qui va portar la batuta del duel, ja que va generar ocasions des de l'inici, tot i que van ser els visitants els primers en desfer l'empat inicial, gràcies a un xut llunyà que el porter bagenc no va poder evitar (0-1). Amb aquest resultat va concloure un primer temps de domini local, que no es veia reflectit a l'electrònic. A la represa, els locals van mantenir el nivell d'intensitat i van tenir més bona sort, ja que a través d'una jugada a pilota aturada aconseguien posar de nou les taules (1-1). Això va bolcar els locals a l'atac, que van gaudir de múltiples ocasions per endur-se el partit. El porter del Jesús-Maria es va mostrar encertat per tal que el marcador no es mogués fins al final.