Un Gironella sense pólvora acaba claudicant davant d'un Cardedeu més oportú

El Gironella no va poder reflectir en el marcador la seva superioritat sobre el Cardedeu, en un partit on els berguedans van dominar tots els aspectes del joc però van ser poc efectius de cara al gol. Els locals controlaven la possessió de la pilota amb un ritme molt elevat de passades, que feia que els seus rivals sempre arribessin uns segons tard. Les primeres ocasions de gol no van trigar en aparèixer, però la bona actuació del porter visitant, que va aturar fins a quatre jugades en les quals es va trobar sol, cara a cara, amb els davanters gironellencs, va evitar que el Gironella agafés avantatge en el marcador. El Cardedeu esperava al seu camp la seva oportunitat, ben organitzat defensivament, i tractava de sortir ràpidament al contracop quan recuperava la pilota, amb l'objectiu de sorprendre a la defensa rival, però les poques arribades que va tenir van ser solucionades sense problemes pel porter local.

A la segona meitat, els visitants van avançar-se ràpidament després d'aprofitar un mal rebuig de Cabana per fer el 0 a 1. Costava de creure que, tot i el domini aclaparador del Gironella, anés perdent un partit en el qual havia tingut tantes oportunitats per avançar-se. El cos tècnic va reorganitzar l'equip mentre buscava noves solucions que l'ajudessin a donar la volta al partit, i va donar entrada als millors jugadors d'atac que tenia disponibles a la banqueta. En els últims minuts del partit, els locals buscaven intensament el gol de l'empat, però seria el Cardedeu el conjunt que colpejaria de nou per deixar sentenciat l'encontre. Els visitants van llançar un contraatac que va agafar mal col·locats els jugadors del Gironella i van anotar el definitiu 0 a 2, al mateix temps que deixaven sentenciada la victòria, que significava un cop molt dur per als locals, tenint en compte les oportunitats de gol errades i la superioritat que es va veure sobre el terreny de joc.