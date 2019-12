El Joanenc encaixa un gol en temps afegit i deixa escapar dos punts amb el Torelló (1-1)

El Joanenc va ser incapaç de trencar amb la mala dinàmica que arrossega en les últimes jornades, en les quals només ha sumat tres punts en els darrers quatre partits. Els locals van començar l'encontre amb la mostra d'un bon nivell en el seu joc col·lectiu, que aglutinava la possessió de la pilota i realitzava una pressió elevada quan es perdia, amb l'objectiu de recuperar-la ràpidament i incomodar la sortida de pilota del Torelló. Les ocasions no van trigar a aparèixer, i tot indicava que el Joanenc desfaria l'empat inicial en breus. En el minut 12, una bona combinació dels migcampistes grocs va concloure amb una centrada lateral de Sala cap a Riki perquè aquest fes el primer del partit. Amb el gol, els visitants es van despertar, i van intentar aconseguir el domini del joc. Abans d'arribar al descans es van veure els minuts més igualats entre els dos conjunts, encara que les ocasions del Torelló es comptaven amb comptagotes.

A la represa, el Joanenc va continuar amb la tònica dominant. Els santjoanencs volien deixar sentenciat el partit al més aviat possible per evitar un final ajustat, però no van ser capaços d'aprofitar les ocasions de les quals van gaudir. En els últims minuts de joc els locals es van quedar amb pràcticament un home menys, Skowron es va lesionar i el cos tècnic ja havia realitzat totes les aturades per fer canvis. Amb aquesta situació, el Torelló es va llançar a l'atac per mirar d'aconseguir l'empat. Ja en el temps afegit, els visitants van disposar d'un llançament de córner que Parés remataria al fons de la porteria defensada per Baquero. Un cop molt dur per als jugadors del Joanenc, que van veure com en l'últim instant deixarien de sumar dos punts de molta importància per reenganxar-se a la part alta de la classificació.