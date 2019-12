La Joviat venç l'Igualada amb un triple anotat al darrer segon de Clàudia Vila (59-56)

La Joviat es va endur la victòria quan quedaven pocs segons gràcies a un triple guanyador que va posar el 59-56 final en el marcador en un partit en què els dos equips buscaven tancar l'any amb bones sensacions per trencar els mals resultats aconseguits fins al moment.

El matx va començar de cara per a les manresanes. Primera part intensa amb bona gestió de tir i jugada de la Joviat. Uns minuts més tard, l'Igualada es va activar per equilibrar la balança en el marcador, però un triple d'Ariadna Fontanet al final del quart va decantar el parcial per a les locals (16-13). L'Igualada, però, no aturaria la línia ascendent de joc que venia demostrant des de la meitat del primer quart i, amb un petit parcial de 8-0, es va posar a 16-21. Era el minut 4 i la Joviat encara no havia anotat. Clàudia Vila, que més tard seria l'estrella del partit, va ser la primera en anotar per a la Joviat, per intentar contrarestar l'empenta rival. Així, l'equip es va reactivar de nou i finalment es va emportar el període amb un 32-25 abans del descans.

A la represa, l'Igualada es va mostrar més forta en defensa. El partit va entrar en una fase de nervis. Enmig de la tensió, l'Igualada es gestionava millor en pista. 20 punts en el tercer quart ajustaven novament el marcador (46-45) quan faltaven deu minuts pel final. Tot i l'arremesa de 20 punts rebuts, la Joviat, i també l'Igualada, estaven demostrant un pas endavant en defensa, faceta que tant els havia penalitzat en els partits anteriors. Al darrer parcial, l'Igualada va atacar per enèsim cop. Quan quedaven cinc minuts pel final, es van col·locar 49-53 a favor. La Joviat no havia dit l'última paraula i un parcial de 7-0 va tornar-los l'avantatge (56-53), quan quedava un minut i escaig. Després, en la penúltima jugada del partit, va arribar el triple de Maria Enrich per part de l'equip anoienc. L'electrònic marcava 56-56 quan mancava mig minut, moment en què Clàudia Vila aconseguia la tercera victòria de la temporada de la Joviat. Després d'un tir errat, Carla Romeu va obtenir el rebot ofensiu i, gairebé de forma instintiva, va filtrar la passada exterior per Vila, que va anotar el triple guanyador. Amb el triomf, la Joviat s'acosta a les rivals i s'enganxa.

Amb la victòria, la Joviat s'enganxa a l'Igualada, empatats a punts en la zona baixa.