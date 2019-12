Els juvenils del Manresa FS perden per petits detalls a la pista de l'Hospitalet

Els juvenils del Manresa FS visitaven l'Hospitalet Bellsport amb la intenció de mantenir les bones sensacions de les últimes setmanes, tot i la derrota de la jornada passada davant dels segons classificats. Aquesta vegada, però, van reaparèixer els fantasmes del passat, en un duel on no van tenir la sort a favor, en instants de partit on el vencedor s'hagués pogut decantar per un costat o per l'altre. El duel va ser lluitat fins al final, amb uns manresans que van aconseguir anivellar, dues vegades, l'electrònic i van disposar d'ocasions per, almenys, poder sumar un punt. Els gols de Rodriguez i Morral van ser estèrils ja que la victòria es va quedar a l'Hospitalet. D'aquesta manera el Manresa FS va acomiadar l'any, amb la mirada centrada a millorar els registres de cara el 2020.