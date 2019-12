L'Artés domina sempre el Castellar (85-52)

El Club Bàsquet Artés es va retrobar amb el triomf després de la derrota a Navàs, i es va imposar amb claredat a un Castellar que venia en bona dinàmica, amb quatre victòries en els darrers sis partits disputats.

En el primer quart hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, amb constants alternances en el marcador. Els jugadors dirigits per Jordi Estany van obtenir dos punts de marge al final (19-17) davant un rival molt encertat en el llançament exterior. En el segon període els bagencs van apujar les línies defensives i van clavar un parcial inicial de 11-2 que va fer entrar els nervis als visitants. Aquesta situació va fer que la diferència fos cada cop més gran, i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb el matx molt ben encarat pels homes locals, que guanyaven per 23 punts de renda (48-25).



Reaparició d'Albert Illa

En la segona meitat la tònica no va variar gaire, amb un Artés que seguia fort al darrere. Al final del tercer quart la diferència ja era de trenta punts (66-36). En els dar-rers deu minuts i amb el partit ja decidit, Estany va aprofitar per donar descans als seus homes més importants i minuts als seus jugadors menys habituals i a Albert Illa, que va reaparèixer després de més d'un any fora de les pistes per lesió. En la propera jornada, el Club Bàsquet Artés visitarà la complicada pista del segon classificat del grup 2 de Copa Catalunya, el Sant Cugat. El matx es posarà en marxa el proper dissabte 11 de gener a partir d'un quart de vuit del vespre.