Ponsarnau: «En la jugada final érem en zona per evitar la passada interior»

Jaume Ponsarnau, extècnic del Manresa i molt vinculat al Bages ja que té la seva residència familiar a Sant Fruitós, explicava així com va veure l'última jugada del matx amb el triple de Ryan Toolson, la del triple decisiu: «Nosaltres ens hem posat en zona per evitar una passada interior i la pilota ha anat cap a Toolson. Ha sortit Labeyrie i després també ha esquivat molt bé Abalde. Ho ha fet bé i ha sabut decidir. El Manresa avui ha jugat un gran partit i el Nou Congost ha estat un altre factor, tothom ja sap el que sento per aquest club i per la ciutat».

En el resum del matx, Ponsarnau va explicar que el «Baxi ha fet un partit molt seriós, conceptualment amb moltes coses per fer-nos mal. Ha tingut la iniciativa quasi sempre i ha merescut guanyar. El nostre primer quart ha estat molt espantós, sí que hi havia ganes de ficar-se en el partit però ningú no trobava la millor manera i preníem unes decisions massa individualistes. De tota manera, jo no li retrec res a l'equip. Ha fet un esforç gran demostrant interès amb coses del joc com el rebot o la intensitat, o les recuperacions, però ja estàvem massa a remolc. Al final un parell de recuperacions ens han permès empatar el partit però el seu últim tir ha entrat i ens han guanyat. El cansament de cinc partits en deu dies segur que també l'hem notat, i el fet de jugar al matí, ja que no hi estem acostumats, tot just ha estat la segona vegada en aquesta temporada».