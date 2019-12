El Solsona s'imposa amb claredat al Sudanell en un partit amb poca oposició

El Solsona va superar sense gaires problemes el Sudanell, que es va trobar amb un equip molt superior que no li va donar ni una sola opció per competir el partit. Els solsonins van dominar el duel amb un bon joc col·lectiu que ràpidament els va portar les primeres oportunitats de gol. A prop de la mitja hora de joc, va arribar el primer gol, a través d'una jugada a pilota aturada, una de les millors eines del Solsona. Rafel Pérez va convertir el llançament d'una falta directa en 0 a 1, un gol que donava certa tranquil·litat als visitants i permetia que seguissin jugant sense la pressió de guanyar. El Sudanell es va mostrar com un equip que tractava de posar una mica de resistència davant el setge del Solsona, però poc perillós en les accions ofensives. Els locals no van realitzar cap tir a la porteria de Soria en tot el primer temps.

Amb el pas dels minuts, el Sudanell s'anava fent més inofensiu, el Solsona jugava a plaer i desgastava els seus rivals a través de llargues possessions de pilota. Al 55, Roger Ribera va realitzar una espectacular jugada individual en la qual va superar tres rivals diferents per acabar amb un tir creuat des de fora de l'àrea que suposaria el segon dels visitants. Amb la tranquil·litat de tenir el resultat a favor, i el que semblava que esdevindria una nova victòria, el Solsona va seguir amb pas ferm desplegant un bon joc col·lectiu, en canvi el Sudanell, en veure que les seves opcions de remuntada eren nul·les va acabar tirant la tovallola. Amb encara alguns minuts per disputar-se, els blaus van sentenciar el partit amb un bon gol de Joan Parceris, que des de fora de l'àrea va ajustar la pilota al pal perquè entrés lluny de l'abast del porter local. El darrers minuts es van disputar tranquil·lament sense cap fet destacable. Amb aquesta victòria, el Solsona s'aferma a la segona posició abans de rebre el Balafia la següent jornada.