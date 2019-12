Un Vilatorrada més expert s'endú el derbi (61-76)

La Salle Manresa S. Gol va tancar l'any 2019 amb una derrota a la seva pista en la visita del Vilator-rada, en un dels derbis bagencs que es disputen al grup 3 de Primera Catalana. Amb aquest resultat, els santjoanencs se situen amb un balanç de set victòries i cinc derrotes, mentre que els manresans duen cinc triomfs i set desfetes.

Els jugadors dirigits per Josep Ferre van fer un bon inici, prenent bones decisions en atac. Això els va permetre obtenir sis punts de renda al final del primer quart (16-22). En el segon període, els homes de Sant Joan de Vilatorrada van abaixar la capacitat anotadora, però els lasal·lians no van ser capaços de d'apujar el ritme de joc i només es van poder acostar a quatre punts a la mitja part de l'enfrontament (33-37).



Un joc no gaire vistós

En la segona meitat, la tònica va ser més o menys la mateixa, amb un joc no gaire vistós. Els homes de Toni Mañosas van fer una pressió defensiva a tota la pista, la qual els visitants superaven amb facilitat. La pista lasal·liana relliscava, i això va provocar pèrdues per part dels dos equips. Al tercer quart, els manresans es van situar a davant en l'electrònic, però tot seguit van estar-se quatre minuts sense anotar cap cistella, i el Vilatorrada ho va aprofitar per tornar a agafar el comandament del marcador i obrir una renda de sis punts al final del període (48-54). En els dar-rers deu minuts els santjoanencs van fer valer la seva major experiència i van aprofitar les errades manresanes en el tir per ampliar la diferència fins al 61-76 definitiu. El dissabte 11 de gener, La Salle Manresa S.Gol visitarà la pista del Samà de Vilanova i la Geltrú, a partir de les sis de la tarda, mentre que el Vilatorrada rebrà el Pallejà, el mateix dia a les vuit del vespre.