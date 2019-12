Villa: «M'agradaria saber quina és la intenció real dels socis que em demanen els comptes»

La carta que un grup de socis del CE Manresa ha enviat al seu president Luis Villa (veure el Regió7 de diumenge), que reclama els comptes del club i la celebració de l'assemblea que, per reglament, s'ha de convocar cada any, en aquest cas també per ratificar els càrrecs de la junta actual després de la dimissió a principis d'any de José Luis Correa com a màxim dirigent, ha tingut resposta per part del principal implicat.

Luis Villa ha comentat que «no és veritat que no s'hagin donat a conèixer els números a aquesta gent. Ells els saben, el que passa és que jo no els he fet entrega de cap document perquè enlloc dels estatuts del club diu que s'hagi de lliurar aquest tipus de documentació a petició d'un grup de socis, com en aquest cas, que no se sap per quina finalitat ho volen». Pel que fa a la convocatòria de l'assemblea de socis, Villa reconeix que «la teníem programada per al dia 28 d'aquest mes de desembre però som tant pocs a la junta i tenim tanta feina que no l'hem pogut preparar degudament amb els nostres assessors jurídics. De totes formes la celebrarem properament, sense cap dubte».



Excol·laboradors del club

Alguns dels signants de l'esmentada carta, Manel Villaplana, Luis Arce, Pere Arévalo, Albert Castellà, Abel Monrós, Germán Montero, Jordi Porcel, Miguel Porcel i Francesc Soria, i algunes persones més que donen suport a l'escrit, han estat aquesta mateixa temporada col·laboradors del CE Manresa bàsicament en les tasques de promoció del club i de trobar esponsoritzacions. Jordi Porcel va ser directiu. Al respecte, Villa ha dit que «van venir dient que tenien patrocinadors molt potents i el que van portar van ser sis cartellets. En totes les reunions trobaven inconvenients en el que es feia i en alguns casos han faltat al respecte a gent que ha treballat al club. Va arribar un moment que fins i tot em van demanar que jo dimitís. Jo no tinc cap inconvenient en fer-ho sempre i quan respectin el deute que té el club, el pressupost de la present temporada i l'estructura actual de l'entitat. Poden tenir raó en dir que falta organització però s'ha d'entendre d'on venim, ens estem reorganitzant i tenim els recursos que tenim. Hem format una junta amb les diferents àrees i considero que la gent del club està amb nosaltres malgrat que hem d'admetre que tenim un gran estrès econòmic. Al cap i a la fi no vaig veure que aquesta gent vingués amb ànim d'ajudar sinó d'aconseguir el seu espai. On eren abans de pujar a Tercera Divisió? I per què no van venir quan jo estava sol el febrer?».



Obert a treballar amb ells

Malgrat estar en desacord amb la manera d'actuar d'aquest grup d'excol·laboradors, Villa està disposat a «trucar-los, saber quina és la seva intenció. Jo estic obert a treballar amb ells si la seva voluntat és ajudar. Però si el que volen es desestabilitzar, en mi tindran un enemic».

Luis Villa, que té el principal maldecap en els temes econòmics, considera que el pressupost d'aquesta temporada i una part del deute és assumible amb «la subvenció de la Federació Catalana, el que genera el club amb quotes i espònsors i amb el sorteig que estem preparant d'un cotxe. De l'Ajuntament rebem 4.000 euros i quan això ho comento als altres presidents de Tercera Divisió es fan un fart de riure. Amb el nou alcalde, Marc Aloy, ja hem parlat de projectes per la propera temporada. Ara mateix, desestabilitzar el club és un problema».

En aquests anys, Luis Villa, a més a més de ser directiu del club i ara president, ha gestionat el bar del Congost. Sobre això ha recalcat que «hi treballa la meva família, és cert, però la gent ha de saber que gràcies a les aportacions del bar s'han pogut tapar molts forats. No vull el càrrec per seguir gestionant el bar, que quedi clar».