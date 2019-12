La Cursa del Gall Dindi, el dia de Nadal a Capellades

Demà, dimecres, dia de Nadal, es durà a terme a Capellades una de les proves clàssiques de l'atletisme anoienc, la 40a edició de la Cursa del Gall Dindi 30è Memorial Jaume Solé Quintana.

La Cursa del Gall Dindi es disputarà a partir de 2/4 d'11 del matí, amb sortida davant del Museu Molí Paperer (4.600 m). Les inscripcions, gratuïtes, cal fer-les per anticipat, a la web www.aemdekp.com fins a avui al migdia. No es faran inscripcions presencials el mateix dia. Aquest any no es durà a terme la Travessa a la Bassa de natació, per manca d'aigua a la bassa capelladina.

Prèviament, es durà a terme la cursa per a les categories prebenjamí, benjamí i aleví (de 6 a 11 anys), sobre 1.000 m de recorregut, amb sortida a 1/4 d'11. L'organització va a càrrec de l'Ajuntament de Capellades, amb la col·laboració de l'AEM de KP, del CA Petromiralles, de la Diputació i del Consell Esportiu d'Anoia.