Dos triomfs i una derrota per als equips del CTT Castellgalí

Tres equips del CTT Castellgalí van tenir competició el cap de setmana. A Tercera A, victòria bagenca per 4 a 3 davant el Blanxart Xaloc Olesa amb Constantin Lus, Constantin Frincu i Josep Garrido; a Tercera B, l'equip A es va imposar per 5 a 1 amb Dani Mateo, Paul Adrian Barlean i Montse Sans. I a Segona B i com a visitant, el CTT Castellgalí va caure amb l'ATC Molins de Rei per 4 a 2 amb Alba Arocas, Pelegrí Granel i Jordi Hernández. I en la tercera convocatòria del circuit promeses hi van participar, per pujar de grup, Oriol Font, Ferran Paredes, Jordi Hernández, Aniol Caselles, Rubén García, Dani Frincu i Èric Torner.