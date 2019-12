Els jugadors del Baxi porten alegria en la visita als nens de Sant Joan de Déu

Com cada any per aquestes dates nadalenques, la plantilla de jugadors del Bàsquet Manresa va ser ahir al migdia a la planta de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu. Els nens i nenes que hi estan ingressats aquests dies van rebre, com és tradicional, els obsequis dels esportistes acompanyats per l'entrenador Pedro Martínez, pel president Josep Sàez i pel director esportiu, Román Montañez. La cap de pediatria, Sílvia Sánchez, va agrair-los la visita. D'altra banda, el Baxi va celebrar, diumenge, després del partit amb el València Basket i a la sala Seven Seven, el dinar de Nadal amb una gran felicitat per la recent victòria acabada d'assolir entre tots els presents a l'àpat.