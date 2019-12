L'Espanyol acaba l'any enfonsat i buscant relleu per al destituït Machín

L'Espanyol finalitza l'any 2019 en l'últim lloc de la classificació després de perdre aquest diumenge contra el Leganés per 2-0 a l'estadi de Butarque, un resultat que deixa l'equip a cinc punts de la permanència a Primera divisió i buscant entrenador, després de la destitució de Pablo Machín d'aquest dilluns. Aquest és el segon tècnic que cau, després de la destitució del surienc David Gallego, l'octubre passat.

La reacció davant del Betis, un empat a casa (2-2) no es va poder confirmar al Leganés. L'Espanyol presenta assignatures pendents clares, dures i contundents. S'ha convertit en el quadre més golejat amb 34 dianes, i el que fa menys dianes, amb 12. No és el cuer per una casualitat, i reaccionar ara és imperatiu. A l'Espanyol l'espera un segon tram de la temporada convuls, amb exàmens cada cap de setmana. A més, el primer partit de l'equip per començar el nou any és contra el FC Barcelona al RCDE Stadium. Un rival sobre el paper, superior als pericos i que no cedirà res en el derbi que s'ha de jugar el proper 4 de gener.

La parcel·la esportiva, per la seva banda, rastreja el mercat d'hivern per reforçar la plantilla. Primer de tot ha de cobrir la plaça d'entrenador i, posteriorment, un dels principals focus és apuntalar la línia ofensiva, amb la intenció d'elevar la capacitat de gol. Tot i això, les opcions per poder dur un futbolista de qualitat i rendiment immediat són escasses. El 2006 l'Espanyol es va salvar en l'última jornada amb gol de Corominas.

Ahir, el tècnic Pablo Machín, que ha durat dos mesos i mig, es va acomiadar a través d'un text a les xarxes socials: «Al futbol, molt sovint, el bon treball no és igual a resultats positius. Vull agrair molt a l'afició el tracte rebut i el respecte que m'han fet sentir, tant al camp com a fora. He fet sempre, en cada moment, allò que he considerat el millor per a l'equip, per al club. Ara heu de seguir endavant».