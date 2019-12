El MC Manresa homenatja Emili Panosa, pal de paller de l'entitat molts anys

arxiu particular

Brindis dels comensals del dinar del Moto Club Manresa arxiu particular

Moto Club Manresa va celebrar el tancament de la temporada amb un dinar de gala al restaurant El Repte (Parc de l'Agulla). Un centenar de persones, entre ells, socis, col·laboradors, pilots i simpatitzants hi van participar. Un dels moments més emotius, cap al final de l'àpat,va ser el reconeixement a dues persones que han format un bon tàndem i que han estat el pal de paller del club durant molts anys, com són l'Emili Panosa (soci d'honor del MC Manresa) i la Josefa (la seva dona), una persona incansable i molt estimada.

També es va fer entrega dels premis als guanyadors de cada categoria dels trials socials del Bages i de la Challenge Touring, una competició que s'ha estrenat enguany i que ha tingut molt bona acollida pels amants de les motos de carretera. També es va fer un reconeixement a l'equip de controls dels trials socials i a altres seccions com la del 4x4, la del moto turisme, i la secció estrella, la Rider 1000.

Actualment MC Manresa és el més veterà d'un total de 170 clubs federats de Catalunya, i un referent en número de proves amb un total de 25. De cara l'any 2021 està previst celebrar els seu 75è aniversari amb una gran gala.