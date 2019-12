Moha deixa de ser l'entrenador del CF Igualada

Amb un comunicat oficial, el Club Futbol Igualada ha comunicat aquest dimarts que el fins ara entrenador, Moha, deixa el càrrec, per mutuu acord. L'equip anoienc, que dissabte va perdre per 3-6 a casa amb el Figueres, és el cuer amb 11 punts després de 17 jornades. Segona la nota del club, "ha estat una decisió que ha costat molt de prendre, però atès als últims resultats i esdeveniments, i pensant en el futur immediat de l'equip a la Tercera Divisió, s'ha pensat que seria el més adient per a tothom". El club agraeix la feina de Moha en aquest dos darrers anys, amb l'ascens a Tercera com una gran fita, "ha deixat petjada, tant en en l'aspecte futbolístic com en l'aspecte humà".

El propi Moha ha volgut acomiadar-se de l'afició blava amb les següents paraules: "vull dira adéu a la família del CF Igualada, a les persones que fan i han fet possible que aquest club tingui més de 80 anys d'història, jugadors, entrenador, aficionats, directius. Us desitjo el millor i que aneu per a 80 anys més! En segon lloc, voldria acomiadar-me de tots els jugadors del club, amb els seus respectius entrenador i ajudants, de les famílies que ho fan tot possible. I per acabar. no oblidem que el futbol és només un joc. Un esport meravellós, només això. Un esport d'equip que el juguen nens i nenes, adolescents i adults, que s'equivoquen, com tots ho fem... Seria important tenir en compte coses que s'entrenen a banda dels aspectes tàctics, tècnics, físics, psicològics... Amb la humilitat, l'empatia, l'alegria, l'esforç, el compromís, la responsabilitat, el respecte o el carinyo. Vam guanyar, vam perdre, ens vam divertir, segons escrivia l'escriptor uruguaià Eduardo Galeano. Bona reflexió. Una salutació i molta sort d'ara en endavant".