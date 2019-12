El grup opositor a la junta del CE Manresa només pretén, de moment, tenir els números

Malgrat evitar les declaracions públiques, alguns interlocutors del grup de socis del CE Manresa que, per carta, ha demanat la celebració d'una assemblea en la qual es doni a conèixer l'estat de comptes han comentat a Regió7 que l'única pretensió, almenys de moment, és conèixer els números reals de l'entitat, quin és el seu deute i quin és el pressupost per a la temporada present, en la qual el primer equip milita a la Tercera Divisió.

Malgrat que ha sorgit el nom de Ruth Guerrero com a possible candidata per optar a la presidència del CE Manresa, després de diverses reunions amb el mateix alcalde Valentí Junyent, i el regidor d'esports Toni Massegú, sembla que la intenció dels opositors és esperar a l'assemblea i posteriorment decidir quina estratègia se seguirà, col·laborar amb l'actual president Luis Villa i sumar esforços o bé presentar una candidatura tenint en compte que la figura de Villa ha de ser ratificada pels mateixos socis, ja que va agafar la presidència després de la renúncia de l'anterior màxim mandatari, José Luis Correa, el febrer d'aquest mateix any (Villa era el vicepresident). Sigui com sigui, el mateix Villa ha fet saber que l'assemblea serà convocada properament, dins del proper mes de gener.