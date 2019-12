L'Igualada destitueix Moha com a entrenador de l'equip

El CF Igualada, actual cuer del grup 5 de la Tercera Divisió, si tenim en compte la retirada del Reus, va anunciar ahir la destitució del tècnic amb el qual va pujar l'estiu passat. Mohamed el Yaagoubi, Moha, no ha pogut resistir a la banqueta després de la derrota de dissabte a Les Comes contra el Figueres per 3-6, que s'uneix a una molt irregular marxa que ha fet sumar a l'equip blau només 11 punts dels 51 en joc. De tota manera, la permanència encara no és una fita inabastable per a l'equip, ja que es troba a només quatre punts del San Cristóbal, que és qui marca la línia de la salvació.

En la seva nota, l'entitat va destacar que «és una decisió que ens ha costat molt de prendre però, atès els últims resultats i esdeveniments, i pensant en el futur immediat de l'equip a la Tercera Divisió, s'ha pensat que era el més adient per a tothom. El club vol agrair, molt sincerament, el treball que Moha ha fet aquest dos anys al club, un treball que ha deixat petjada, tant en l'aspecte futbolístic, com humà».

El mateix entrenador va voler escriure una nota de comiat en què «m'agradaria acomiadar-me de la família del CF Igualada, de les persones que han fet i fan possible que aquest club tingui més de vuitanta anys d'història, jugadors, entrenadors, aficionats, famílies senceres, directius, etc. Ha estat un plaer formar part d'aquest club». L'Igualada torna a competir el dia 5 a Cerdanyola i encara no se sap amb quin tècnic.