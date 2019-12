Mitjans italians asseguren que l'Inter oferirà 12 milions per Arturo Vidal

L'Inter de Milà prepara una oferta de dotze milions d'euros per fitxar, en el mercat d'hivern, el centrecampista xilè del Barça Arturo Vidal, segons asseguraven ahir diversos mitjans de comunicació italians. El president de l'entitat neroazzurra, Steven Zhang, hauria donat l'aprovació al conseller delegat, Giuseppe Marotta, i al director esportiu, Piero Ausilio, per presentar una oferta per al fitxatge a títol definitiu de Vidal i no tant a incorporar-lo com a cedit, segons van explicar ahir el diari La Gazzetta dello Sport i la televisió Sport Mediaset.

El tècnic del líder de la lliga, Antonio Conte, té un important vincle amb Vidal després d'haver-lo entrenat durant tres temporades a la Juventus. Segons va dir fa poc Marotta, «no afrontem el mercat de gener per arreglar la plantilla, sinó per aprofitar les oportunitats, les poques que hi pugui haver». Sembla que l'Inter, eliminat de la Champions, també voldria el davanter del Nàpols Llorente i el lateral del Chelsea Marcos Alonso.