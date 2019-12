arxiu particular

Les muntanyes del Bages i el Berguedà, les primeres sortides arxiu particular

De ben jovenet, Joan Escalé (a la foto en una de les seves primeres sortides, a la dreta amb els braços aixecats) ja feia sortides a la muntanya, bàsicament pel Bages i pel Berguedà. La fal·lera per la muntanya no es va aturar i fins ara és la seva passió i la seva font d'inspiració. Una de les seves activitats més plaents és transmetre l'amor a la natura als alumnes de La Salle o com a cap en diferents agrupaments escoltes.