La passió per la muntanya en un llibre

Tenia només 9 anys quan el navarclí Joan Escalé (1960) va fer les primeres descobertes a la muntanya. Montserrat, Montcau, Pedraforca, serra d'Ensija, Cadí, Puigmal, Taga van ser els cims de la seva adolescència en el moviment júnior. Als 14 anys va passar a l'aspirantat, a Cambrils, per ser germà de La Salle i va mantenir el que li havien inculcat, la passió per la muntanya i per la natura en general. Van anar caient cims més allunyats i en l'actualitat té fets els 213 que hi ha catalogats als Pirineus amb més de 3.000 metres. També ha passat pels Alps i els Atles, entre altres, i ha assolit muntanyes de més de 4.000 metres, com el mateix Montblanc.

Va ser en plena celebració del darrer 3.000 assolit dels Pirineus, que, en una sortida a França, i entre amics, va sorgir la idea de fer una guia sobre la gran travessa dels Pirineus, des del Mediterrani fins a l'Atlàntic. Aquest 2019, aquesta proposta s'ha fet realitat, almenys parcialment. Joan Escalé, conjuntament amb Albert Valldepérez, de Roquetes, han vist editada la guia El Pirineu català per les crestes; de la Mediterrània a l'Aneto. Fa uns dies, aquest llibre va ser presentat per un dels autors, el mateix Joan Escalé, a la biblioteca de Navarcles. «Em va fer especial il·lusió perquè, a més de la família, a l'acte van ser-hi presents aquells que jo vaig tenir de caps quan eren jovenet, l'exalcalde Llorenç Ferrer i el Josep Pascuet, a més a més del Mossèn Medina».

Joan Escalé és actualment professor de La Salle Gràcia i dirigeix la comunitat Espurnes d'Emmaús, un projecte per a gent d'acollida (havia estat director a Sant Celoni, Mollerussa i Cambrils). El navarclí, respecte a la guia, ha comentat que «hi ha dos GR, el 10 i l'11 i també una ruta per França que ressegueixen els Pirineus. A nosaltres, però, ens ha interessat més una experiència que van tenir els francesos Louis Audoubert i Guy Panozzo, als anys 80, que van fer la mateixa ruta que nosaltres ara i van publicar un llibre, però més aviat de vivències, tot i que al final hi ha una síntesi. En el nostre cas, la guia és molt detallada, amb els corresponents mapes de la part catalana dels Pirineus, des de la punta de l'Ocell fins al port de la Picada, passant l'Aneto, i sempre per punts més alts que marquen la divisòria d'aigües. Es tracta de 40 etapes i en el llibre s'expliquen fil per randa tots els punts de pas i el material necessari en cada moment».

Escalé té clar que la guia «és per a gent més o menys experta en alpinisme, però hi ha trams de tot en els 425 km resseguits. Hi queden reflectits més de 300 cims. És una gran travessa poc coneguda. S'han de tenir en compte per fer-la, sencera o per trams, els avituallaments perquè, com he dit, passem per dalt i sempre s'està allunyat dels pobles. Nosaltres vam necessitar cinc estius».

El navarclí Joan Escalé és un gran amant de la natura i no té obsessió per fer els cims més alts, perquè «tots tenen el seu encant. M'agrada la botànica i la geologia». Però el seu gran interès és inculcar en els joves l'interès per la muntanya: «He obert centres excursionistes i agrupaments escoltes allà on he estat. M'agrada acompanyar els joves a descobrir la natura. Abans, anar a dormir fora de casa era una experiència que s'esperava, ara, també hi ha grups de joves que tenen il·lusió per dormir al ras. A diferència de quan nosaltres érem joves, potser el que falta és més esperit de sacrifici a l'hora de pujar les muntanyes... A mi em fa especial il·lusió veure fotografies d'alumnes amb els seus pares, amb els quals també havíem compartit la muntanya fa uns anys».

Un nou projecte de Joan Escalé és una altra publicació, que serà editada per l'Alpina, Els primers cims, que possiblement sortirà publicada per Sant Jordi de l'any que ve i que està adreçada als excursionistes que volen acompanyar els nens a fer cims.