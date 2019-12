Dos-cents cinquanta atletes fan la Cursa del Gall Dindi

Arxiu particular

Al mig, Lahcen Ait Alibou, entre Riduan Boulbayem i Albert Moreno Arxiu particular

Un total de 249 atletes, 226 en la prova gran i 23 en la dels joves, van participar el dia de Nadal al matí en la 40a Cursa del Gall Dindi (30è Memorial Solé Quintana), en un recorregut urbà, a Capellades. La prova gran tenia 4.600 metres, 1.000 la infantil. Enguany no es va poder fer la tradicional prova de natació, amb la Travessa a la Bassa capelladina, per falta d'aigua.

L'atleta vilafranquí del CAI Petromiralles, Lahcen Ait Alibou, va ser el guanyador absolut amb un temps de 13'18'', seguit del sub-18 Riduan Boulbayem (13'26'') i per Albert Moreno (13'38''), ambdós també del CAI. Darrere seu s'hi van situar Yassin Kniya (Vilafranca) amb 13'46'' i Xavier Rodríguez, del CAI, amb 14'28''.

En dones, la guanyadora va ser l'atleta sub-23 del CAI, Naima Ait Alibou, quinzena classificada en la general absoluta, amb 15'20'', que va aconseguir la millora dels anteriors 15'52''d'Eva Jiménez, del 1993. La segona va ser l'anoienca Sheila Avilés (Adidas Terrex) amb 15'56'' i tercera Marta Llagostera, del Tuga Young Team, amb 16'32''. Va ser quarta l'atleta de categoria sub-16 Carla Bisbal (CAI) amb un temps de 16'45''. En la cinquena posició va entrar Jackeline Gómez (independent), amb 17'33''.

El CA Igualada Petromiralles va ser el guanyador per equips amb 58 punts. Pel que fa a la prova per als més joves, els capdavanters van ser Pol Mena (AEMdeKP) amb 3'25", seguit per Pere Sabaté amb 3'33''i Biel Uberni amb 3'45''. Pel que fa a les noies, la vencedora va ser Aina Tarrida (independent), la tercera a la general, amb 3'36''. Al seu darrere, Alba Aragón (AEMdeKP) amb el temps de 3'47'' i Ingrid Martín (CERRR) que va fer els mil metres de la prova amb 4 minuts i 15 segons.