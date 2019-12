La Trobada d'Escoles de Bàsquet de Sant Fruitós i Navarcles aplega 21 equips

La tercera trobada d'aquesta temporada 2019-20 d'Escoles de Bàsquet a les Comarques Centrals i la darrera del que és l'any en curs va tenir lloc als pavellons de Sant Fruitós de Bages i Navarcles. En principi només s'havia de fer en el primer dels dos indrets però la gran participació, amb un total de 21 equips de nens i nenes va fer que calgués ampliar la seu amb una altra instal·lació. Cal recordar que les dues trobades prèvies es van celebrar a l'Ateneu les Bases de Manresa i a Puig-reig. El mes de gener, en concret el dissabte 11, se celebrarà la quarta, a Navàs.

En quant a la participació en aquesta última trobada, cal fer esment als 7 equips de nens i de nenes de P4 i P5, nascuts entre els anys 2014 i 2015. Pel que fa a clubs participants, hi van ser el Bàsquet Manresa, el Paidos Sant Fruitós, el Club Bàsquet Artés, el CB Torelló, l'Associació Esportiva La Salle, el CB Castellet, l'ASFE Sant Fruitós, el Club Bàsquet Santpedor, la SA Súria, el CB Vilatorrada, el Club Bàsquet Puig-reig, el CB Navàs i la Joviat de Manresa. El tarannà del tot lúdic i festiu va presidir en tot moment la jornada esportiva que és un primer pas per als nens i les nenes per començar a agafar una bona estima per al bàsquet en un ambient de bona harmonia i de companyonia entre tots.