El Barça en té prou amb un bon tercer quart per vèncer

El Barça de bàsquet continua mantenint el ritme del Reial Madrid i de l'Anadolu Efes, amb els quals comparteix el lideratge de l'Eurolliga, tot i que la diferència de punts situa els blancs a davant, per dotze punts de distància sobre els blaugrana, i els turcs segons, amb cinc més que l'equip de Pesic. Ahir, un bon tercer quart va permetre al Barça guanyar un partit no gaire brillant en què, a més, en el mateix període va ser expulsat el tècnic, Svetislav Pesic, per les seves insistents protestes.

Semblava que el partit seria senzill en un primer quart en què Mirotic ja va anotar nou punts i en què als grecs els costava anotar molt. Una sèrie d'errades, però, van convertir un clar 20-8 en un 20-16 a l'inici del segon parcial. En aquest, l'entrada a pista d'uns extramotivats Vezenkov i Papanikolaou, exblaugrana tots dos, va propulsar el conjunt de Kemzura, que va col·lapsar la zona en defensa i va trobar gent lliure per situar el 31-36. El Barça, però, va arribar al descans un punt a damunt i, amb un parcial de 14-2, va escapar-se fins al 56-43.

En aquest moment va ser expulsat Pesic i el manresà Ricard Casas va agafar el comandament. La distància es va mantenir i, fins i tot, va créixer en el darrer període fins als vint punts (80-60, a només dos de superar el Madrid en l'average), però la relaxació final va tornar a comprimir el marcador.

Ahir també es van jugar el Zenit-Estrella Roja (58-65) i el Bayern-Zalgiris (73-98) per tancar la jornada.