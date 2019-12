Cap de setmana amb els benjamins i el Torneig de Nadal al camp de la Mion

El camp de la Pirinaica acull, aquest cap de setmana, tot avui i demà al matí, el dinovè Trofeu de Nadal Ciutat de Manresa de futbol base en la categoria de benjamins, en una organització a càrrec del FC Pirinaica. Una gran festa que, cada any, aplega equips del Bages i també de fora, ja que en aquesta edició hi haurà clubs com el Gavà, el Vilassar de Mar, el Torelló o el Solsona, subcampió el 2018.

El torneig començarà a les 10 del matí d'avui amb els partits de la fase de grups i a partir de les 15 hores hi haurà eliminatòries en categoria d'or (amb els classificats en els dos primers llocs de cada grup) i la de plata. Demà hi haurà els darrers partits amb la final gran a les 13.30 h. Els horaris es poden consultar a l'agenda, a la pàgina 40. En el grup A hi haurà la Pirinaica, el Súria, el Torelló i el San Cristóbal. En el B, l'Escola Flama, el Nàstic B, el Vilassar i el Sallent. En el C, el CE Manresa, el Solsona, el Gavà i el Cardona. El Nàstic A, el FIF Lleida, el Fruitosenc i el Can Rull seran els equips que jugaran en el grup D.