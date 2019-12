El CTT Castellgalí celebra demà el 2n Memorial Andrés Blanco

Amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament, demà se celebrarà la segona edició del Memorial Andrés Blanco, una organització del Club Tennis Taula Castellgalí. La competició començarà a les 9.30 hores i tindrà lloc a les instal·lacions del club, ubicades a l'entrada del poble.

Les inscripcions estan obertes a tothom i es poden fer a través dels telèfons 609/668185 (Carles) i 649/095921 (Montse). També es poden formalitzar igualment per cttcastellgali@hotmail.com

Hi haurà premis en metàl·lic per als primers classificats d'aquest torneig, que seran de 50 euros per al palista campió, 30 per al segon, 20 per al tercer i 10 per al quart.