Fins a les vuit del vespre, el Baxi té temps per canviar

? La incògnita del jugador descartat per al partit de demà a la pista del Betis el Baxi la pot mantenir fins a les vuit d'aquest vespre. En cas que entri Luke Nelson a la convocatòria per jugar, un altre jugador hauria de ser donat de baixa. Nelson va quedar fora en el partit que els manresans van disputar al Nou Congost davant del València, diumenge passat. La setmana anterior, qui no va estar entre els dotze escollits va ser el base Aleksandar Cvetkovic, que no està inscrit a la Champions i que, contra el València, va fer una bona contribució.