Gran triomf del València a fora

? El València de Jaume Ponsarnau va derrotar a domicili el Fenerbahçe (98-100) en un duel en què va remuntar l'avantatge turc de tot el partit i fins i tot set punts en una pròrroga forçada per De Colo. En el temps suplementari, un 2+1 forçat per Loyd va establir el resultat definitiu. El triple final de De Colo ja no va entrar.