L'equip català sub-14, amb Escaler i Velilles, perd en el debut a Mallorca

ARXIU PARTICULAR

Velilles (a dalt, tercer a l'esquerra) i Escaler (a baix, segon a l'esquerra) ARXIU PARTICULAR

Dos jugadors del Gimnàstic de Manresa van participar ahir en el primer partit de l'equip català en la primera fase en el campionat d'Espanya sub-14. Aaron Velilles i Josep Escaler van sortir en l'onze inicial de Catalunya en el partit que es va fer a les instal·lacions de Son Malferit, a Mallorca, davant de Balears, que es va imposar per un resultat final de 2-1.

Balears es va avançar al minut 18 amb un gol de Fafanding Cissé. L'empat el va aconseguir Hugo Alba als 37 minuts i el gol de la victòria per als amfitrions va ser obra de Toni Moragues ja al segon temps, al minut 50. Aaron Velilles, lleidatà, va jugar tot el partit. Per la seva banda, el sallentí Escaler va ser substituït en el minut 72 per Salim Dansokho.

La selecció catalana sub-14 farà avui el segon partit de la fase, amb Andalusia com a rival en un partit de les 10 del matí.

En la selecció catalana sub-16 hi ha un altre jugador del Nàstic. En aquest cas és Àlex Garcia, que no va entrar en joc en la victòria per 2-1 sobre Balears, tot i que dos jugadors (Akhomach i Alemán) van resultar expulsats del terreny de joc amb sengles vermelles en els minuts 68 i 73 quan el resultat ja era el definitiu. Avui, Catalunya sub-16 jugarà contra Andalusia, a partir de les 12 hores.