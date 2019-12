L'Espanyol confirma que Abelardo serà el tècnic encarregat de salvar-lo

L'Espanyol va confirmar ahir que Abelardo Fernández és el seu nou entrenador, tal com s'havia anat filtrant els darrers dies i, per tant, l'encarregat d'intentar salvar l'equip blanc-i-blau del descens a la Lliga SmartBank. El tècnic asturià va firmar fins a final de temporada i intentarà repetir a l'Espanyol el mateix que va fer a l'Alabès fa dos anys. Va arribar als vitorians amb l'equip enfonsat en l'últim lloc i com a tercer tècnic de l'any i el va salvar, tot i que va fer-ho a la meitat de la primera volta i no a l'equador de la temporada, com succeeix ara.

Abelardo arriba a l'Espanyol acompanyat dels seus dos ajudants, Tomás Hervás i Iñaki Tejada i dirigirà la seva primera sessió d'entrenament aquest dilluns, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Serà presentat a les quatre de la tarda. El seu debut serà dissabte que ve, dia 4, amb la visita d'un dels seus equips com a jugador, el Barça, a l'RCDE Stadium. Serà el darrer partit de la primera volta. Ara mateix l'Espanyol és cuer, a tres punts del Leganés i a cinc de la salvació, que marca el Mallorca.



Molts moviments

A part de l'arribada d'Abelardo a la banqueta, hi ha moltes especulacions sobre arribades de nous jugadors i també respecte a sortides. En aquest apartat, dos dels jugadors de la Catalunya Central, l'esparreguerí Pipa i el manresà Lluís López, podrien sortir cedits. En el primer cas, sona amb força el Tenerife com a destí.

Sobre les contractacions, una d'elles podria ser el brasiler Hulk, de 33 anys i ara mateix al Xangai SIPG. També podria arribar el davanter Raúl de Tomás, ara mateix al Benfica però que gairebé no juga al conjunt portuguès. Format al planter del Reial Madrid, els dos últims anys havia despuntat al Rayo Vallecano. Cal recordar que l'Espanyol també és viu a Europa i s'enfrontarà al Wolverhampton.