Oller del Mas i Altius firmen un acord per a l'estrena del gimnàs privat Innat el gener

Oller del Mas i Altius han signat aquests dies un contracte de col·laboració per tal de donar al club un gimnàs privat per als seus socis que integri totes les àrees esportives del complex. S'estrenarà el mes vinent, tindrà el nom d'Innat i serà dirigit per Marc Costa, que també s'encarregarà d'organitzar-hi totes les activitats, programes i entrenaments per als associats.

Innat prioritzarà l'atenció personalitzada i la qualitat a partir de les instal·lacions i la ubicació d'Oller del Mas. Juntament amb Altius, s'han dissenyat uns programes que van des d'entrenaments de grups, de dues o tres persones, de vuit o de quinze, a ioga, mindfulness, circuits funcionals, alta intensitat i força. També hi haurà programació de rehabilitació i d'alt rendiment. El club admetrà fins a un màxim de 70 socis per garantir la intimitat i l'exclusivitat. L'obertura, prevista per al mes vinent, coincideix amb la del nou restaurant Bages964, amb la qual es culmina la segona fase de tot el projecte d'Oller del Mas.