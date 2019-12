Pere Tomàs torna dos mesos després

Pere Tomàs està a punt per jugar el partit que el Manresa ha de dirimir, demà al pavelló de San Pablo de Sevilla (12.30 h), davant el Coossur Betis. Un matx que és vital per als locals (cuers amb tan sols 3 victòries) i important per al Baxi (5 partits guanyats) que pot deixar ben enrere un rival directe en la lluita per a la permanència. La victòria manresana deixaria els andalusos a un marge de 3 partits enrere més l'avantatge particular.

La tornada de Pere Tomàs, si és que Pedro Martínez l'incorpora al joc durant el partit a Sevilla, serà un revulsiu més per a un Baxi que en els darrers dies ha confirmat la continuïtat a la plantilla de dos jugadors que aporten força, com Dulkys i Mitrovic, i ha recuperat els lesionats Eulis Báez, Kravish i Nelson. Els qui continuaran una setmana més de baixa són Jordan Sakho i Frankie Ferrari, que és qui tardarà més a tornar.

Pere Tomàs, un dels capitans del Baxi al costat de Guillem Jou, es va lesionar el 2 de novembre en el partit que el Baxi Manresa va guanyar, després de 2 pròrrogues, al RETAbet Bilbao. Tomàs, segons el comunicat mèdic, es va fer un trencament en el bessó intern de la cama dreta, amb edema i amb lesió miofascial. Si demà surt a la pista contra el Betis hauran estat 57 dies, gairebé dos mesos justos, els que l'ala de Llucmajor haurà passat sense jugar cap partit a les files del Baxi. Va estar assegut a la banqueta en els partits davant del Joventut i del València (ajudant a sumar les fitxes de nacionals que són reglamentàries) però sense ser utilitzat per l'entrenador. S'ha perdut 7 partirs de lliga i 6 més de la Champions. L'actual curs ja és el tercer de Tomàs al Manresa: hi va jugar en la 16/17 i va retornar després de l'ascens a l'ACB, en la 18/19. Fins ara només havia estat absent en un partit, i havia jugat 67 de 68 partits de lliga.

Des que va arribar al Congost, i amb els tres entrenadors que ha tingut el Manresa (Ibon Navarro, Joan Peñarroya i Pedro Martínez), Pere Tomàs ha esdevingut sempre un jugador essencial, un ala-pivot versàtil, lluitador infatigable i que ha equilibrat el joc de l'equip, tant en defensa com en atac.

En la seva primera campanya a l'ICL Manresa, el balear va jugar tots els partits, que eren 32, ja que la lliga ACB va tenir disset equips. Va estar en pista molt minuts, la mitjana va ser de 27. I va ser una de les principals armes ofensives d'un equip que només va poder guanyar 5 partits, tot aportant 10,6 punts i 4,4 rebots. Amb el descens del Manresa va marxar a Bilbao, on tampoc, com a equip, no va tenir gaire sort ja que els biscaïns van baixar igualment a la LEB. De retorn al Congost, Joan Peñarroya també li va donar galons i va ser un pilar de la gran temporada del Baxi que va guanyar 17 partits en la lliga regular i va aconseguir entrar als play-off, on va caure al davant del Reial Madrid. Tomàs també va ser un dels homes que va disposar de més minuts (23), amb unes estadístiques de 6,8 punts i de 4,3 rebots capturats.

En els 7 partits disputats en la lliga aquesta temporada, fins que es va lesionar el bessó, estava jugant 21 minuts, amb 6,7 punts, 5,2 rebots i 11,1 en valoració.



Pedro Martínez i els 14 homes

L'entrenador del Baxi va afirmar en la roda de premsa de prèvia del partit contra el Betis que fins avui, després de l'entrenament que farà al matí, no decidirà quin jugador queda descartat dels 13 que a hores d'ara té disponibles ja que Sakho es manté encara de baixa i el base Ferrari és als Estats Units.

Martínez valora que el partit de demà «és molt difícil» i espera la «màxima concentració»per part dels seus jugadors encara que al davant hi hagi el cuer.

Quan tingui l'equip complet, sense lesionats, Pedro Martínez disposarà de 14 jugadors i explica que «gestionar-ho està clar que té la seva dificultat. Necessites la col·laboració i comprensió per part dels jugadors que descartes, sempre és una desil·lusió haver de quedar-te fora quan durant tota la setmana has estat treballant amb la resta dels companys».