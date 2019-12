Rússia anuncia el recurs a la decisió de deixar-la fora dels Jocs de Tòquio

Rússia va rebutjar ahir la decisió de l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) de castigar l'esport rus amb quatre anys d'aïllament internacional, recurs que serà presentat davant del Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS). Segons el director de l'Agència Antidopatge Russa (Rusada), «avui, dins del termini previst, hem enviat un paquet de documents a l'AMA que inclou una notificació sobre el rebuig a les seves sancions». Ganus va explicar que després d'aquest pas, «es designaran els jutges i s'obrirà el cas. Les diligències poden acabar l'abril o el maig, si no hi ha cap procediment complicat». Ganus també va admetre que el recurs podria comportar l'enduriment de la sanció adoptada per l'AMA.