La Sant Silvestre Manresana del Cube torna a la cita anyal

Demà és el dia. A partir de les onze del matí, la novena edició de la Sant Silvestre Manresana es posarà en marxa per cobrir els 10 km en el format de trail que ja es va estrenar el 2018. La prova que organitza el Grup Cube tindrà el punt de sortida en el carrer Agustí Coll número 18. I, des de fa tres anys, la cursa porta el nom de Memorial Dolors Garcia, com un sentit homenatge i gran record a la monitora que va morir en un accident de bicicleta el 2017. Com es va fer en els dos anys anteriors, hi haurà un premi amb el nom de Dolors Garcia que serà lliurat a un dels participants que encarni els valors que ella defensava, molt lligats a l'esport i l'humanisme.

Les inscripcions es poden fer via online, a través de la pàgina web www.cube.cat, i també de forma presencial a les recepcions dels centres Cube i Duo. El preu és de 16 euros per al públic en general i de 14 per als abonats del Grup Cube. Demà també s'admetran les inscripcions a 20 euros, que es tancaran just en el moment que s'arribi a 500, el número màxim de participants establert. En tot cas, des de l'organització la xifra que es preveu més probable està entre els 300 i els 350 corredors per a la Sant Silvestre Manresana.

D'altra banda, avui serà el torn de Puigcerdà, que també farà la seva Sant Silvestre que comença a partir de les 10 del matí. Tindrà la seva sortida a la plaça de Santa Maria i el final de la prova serà al poliesportiu, després de 5 km.

Manresa i Puigcerdà s'avancen a la data tradicional de les curses de Sant Silvestre, que és el 31 de desembre. Dimarts vinent hi haurà cinc poblacions més de les nostres comarques que també en tindran: a Berga començarà i acabarà al Passeig de la Indústria, des de les 17 hores; a Avinyó, des de les 16 hores i amb recorregut de 10 km; a Artés, també a les 16 h amb cursa de 9 km i caminada de 5 km; a Vilanova del Camí, des de les 17 h; i a la Seu d'Urgell l'inici serà més tard, a les 18.30 hores.