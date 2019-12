La segona fase de l'operació Oikos certifica partits arreglats a Itàlia

La segona part de l'operació Oikos, duta a terme per la policia espanyola en coordinació amb l'Europol, va certificar ahir la línia d'investigació que apuntava diversos partits arreglats també a Itàlia, amb la implicació de jugadors de la Sèrie A, la màxima categoria del país transalpí. Un total de catorze persones van ser detingudes en aquesta segona fase de l'operatiu, desenvolupat de manera conjunta a Espanya i Itàlia, on la policia transalpina va dur a terme dos registres relacionats amb els arrestats per delictes de corrupció entre particulars, blanqueig de capitals i administració deslleial. De la vessant espanyola hi havia implicats els exjugadors Carlos Aranda i Raúl Bravo, presumptes caps de la trama.