Arturo Vidal denuncia el Barça per presumpte impagament

Arturo Vidal sembla decidit a tensar la corda per sortir del FC Barcelona. El jugador xilè, en una informació publicada pel diari ABC i confirmada a TV3 pel club, va denunciar el 5 de desembre davant la Comissió Mixta de la Lliga i l'Associació de Futbolistes una quantitat pendent de cobrament del contracte de la temporada passada de 2,4 milions d'euros en concepte de bonus per premis.

En contraposició, el club interpreta que el contracte és prou clar en aquests aspectes, considera que ha complert amb totes les seves obligacions econòmiques i pensa defensar-ho on calgui. Curiosament, aquesta denúncia d'Arturo Vidal sorgeix una setmana després que el jugador, en una entrevista en exclusiva a TV3, manifestés el seu desig de marxar si no tenia més protagonisme sobre el terreny de joc.



Bonificació per premis

El contracte del migcampista reflecteix una sèrie de bonus per objectius, entre els quals destaca la percepció de gairebé dos milions d'euros si Arturo Vidal jugava el 60% dels partits oficials amb la samarreta blaugrana durant la temporada passada. Vidal no va aconseguir la xifra requerida (en va disputar la meitat atenent als barems pactats, que requereixen jugar un mínim de 45 minuts per partit), segons la versió del club, i aquí hi trobem el quid de la qüestió. Vidal considera que ha de percebre la meitat d'aquest bonus i el club blaugrana interpreta que està exempt de pagar aquesta quantitat. D'altra banda, els advocats del xilè sostenen que el jugador hauria d'haver cobrat en la seva totalitat els dos bonus previstos en el seu contracte per haver arribat als vuitens i als quarts de la Lliga de Campions: d'1,4 milions. Per la seva banda, el club interpreta que només li correspon abonar el 50% d'aquests premis. Finalment, el jugador reclama el 50% de la variable per haver conquerit el títol de Lliga de la temporada passada.