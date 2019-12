El Clàssic sí que és blaugrana en el Palau (83-63)

El tercer Clàssic de la temporada s'ha saldat amb triomf (83-63) del Barça sobre el Reial Madrid en el Palau Blaugrana, on els catalans sí que han pogut superar als blancs per primera vegada aquesta temporada. D'aquesta manera, ha igualat a l'etern rival en el més alt de la taula de la Lliga Endesa i tanquen l'any amb la seva ratxa triomfal intacta.

En un partit intens i dur, el Barça ha sabut administrar la còmoda renda del primer quart (22-5) i tirar d'aquest inici fulgurant en el qual el Madrid ha perdut en atac i ha estat superat en defensa. Després, el duel s'ha igualat i el Barça ha hagut d'estrènyer de nou per a guanyar, finalment, en una tarda en la qual el Palau ha tingut una de les seves versions màgiques, i més en aquestes dates nadalenques.

Els blaugranes han arribat a guanyar per 21 punts (35-14) en el segon quart, però el duel s'ha equiparat fins a arribar al 39-27 del descans després de no ser concedida una canastra sobre la botzina a Nikola Mirotic, que anava de més a menys reservant-se pel final. El Madrid, amb un quintet més anotador i exterior, ha igualat les tornes i ha sabut aferrar-se a la lluita.

En la seva reacció, el Madrid ha arribat a posar-se a només 7 punts (43-36) però aquí s'ha topat amb la coneguda cara de Nikola Mirotic, que ha aparegut exercint de salvador blaugrana. A més, una tècnica a Pablo Laso -li havien xiulat una prèvia a Svetislav Pesic- ha propiciat que Mirotic llancés als seus de nou a dalt (50-36) i obligués els blancs a tornar a suar per a acostar-se en el marcador.

Ho han intentat els de Laso, amb un parcial de 0-6 per a obrir l'últim quart i situar-se a 11 punts, en dues ocasions en els primers quatre minuts, però Pesic va parar aquesta reacció amb un temps mort del qual el seu equip va sortir amb un triple de Kyle Kuric. El Barça ha pujat de nou una marxa enrere, i ha tornat a somriure en atac per a convertir en missió impossible l'intent de remuntada dels blancs.

Prèviament, el Reial Madrid ja havia guanyat al Barça tant en la Supercopa Endesa (89-79) com en l'Eurolliga (86-76), però jugant tots dos partits a Madrid, malgrat la neutralitat de pista de la final de la Supercopa. A Barcelona, no obstant això, ha canviat el guió i el Barça sí que ha sabut imposar-se a l'etern rival per a igualar l'acarament entre tots dos.

Una victòria feliç, especialment, per a un Nikola Mirotic que ha saltat a la pista molt motivat i que ha estat atent en tot moment, des de la banqueta, al que feien els seus companys quan ell no estava en pista. S'ha anat a casa a celebrar l'entrada al nou 2020 amb 20 punts, 6 rebots i un 14 de valoració, només superat pels 18 d'un Adam Hanga que continua brillant com a base físic.

Amb aquest triomf, el Barça iguala al Reial Madrid i Casademont Saragossa a la part alta de la Lliga Endesa, amb un balanç de 12-3 per als tres equips. El Madrid arribava en millor forma en comparació amb un Barça que també s'estava menjant amb gust els torrons, però aquest Clàssic de 29 de desembre s'ha decantat cap a uns blaugranas que han guanyat de 20, deixant el balanç dels tres Clàssics d'aquesta arrencada de temporada en taules.



FITXA TÈCNICA:

-RESULTAT: BARÇA, 83 - REIAL MADRID, 63 (39-27, al descans).

-EQUIPS:

BARÇA: Hanga (10), Higgins (7), Claver (-), Mirotic (20) i Davies (5) --cinc inicial--; Oriola (7), Abrines (2), Delaney (14), Kuric (10), Tomic (8).

REIAL MADRID: Campazzo (4), Taylor (4), Deck (2), Randolph (7) i Tavares (8) --cinc inicial--; Causeur (4), Rudy Fernández (3), Laprovittola (4), Garuba (5), Carroll (9), Thompkins (13).

-PARCIALS: 22-5, 17-22, 23-18 i 21-18.

-ÀRBITRES: Hierrezuelo, Oyón i Serrano. Van eliminar a Garuba en el Reial Madrid.

-PAVELLÓ: Palau Blaugrana. 7.387 espectadors.