Els corredors avalen el traçat per pistes rurals, senders i corriols de la Sant Silvestre Manresana

Plenament consolidada i amb un enorme potencial. La novena edició de la Sant Silvestre Manresana, la cursa nadalenca promoguda pel gimnàs Cube Fitness Club, ha aplegat aquest matí a quasi 300 atletes delerosos de posar un parèntesi esportiu als àpats i compromisos familiars propis d'aquesta època de l'any. Tot i que avui no s'ha assolit la xifra de 357 finishers de la festivitat de Sant Esteve del 2018, la valoració de la prova era unànime entre els 291 corredors, 227 homes i 64 dones, que l'han completat: l'organització va encertar de ple en optar, ara fa un any, per un nou traçat conformat en un 90% per pistes rurals, senders i corriols que baixen fins a la riba del riu Llobregat i que permeten recórrer atractius paisatges a l'entorn de la masia de les Marcetes i de l'horta de Viladordis.

Pel que fa al vessant esportiu, el millor atleta masculí va ser el manresà de 21 anys Pau Nacenta, qui va requerir només 36 minuts i 39 segons per resseguir els 10 quilòmetres. El van flanquejar al podi Isaac Puig López (37 minuts i 49 segons), segon classificat, i Roger Comellas (37 minuts i 50 segons), tercer.

En categoria femenina es va imposar Anna López amb un registre de 50 minuts i 41 segons, seguida ben de prop per Cristina Prunés (50 minuts i 46 segons), i per Idoia Oliveras (50 minuts i 47 segons).

La cursa ha permès retre homenatge, per tercera vegada, a Dolors Garcia, la monitora del centre esportiu desapareguda en un tràgic accident mentre feia esport. Enguany, el receptor del 3r Memorial Dolors Garcia ha estat l'atleta més veterà en completar el circuit, el manresà Antonio Soria Fernández, que als seus 71 anys i amb un bagatge de més de 40 anys fent salut a través de l'esport, ha corregut avui la Sant Silvestre com a part de la seva preparació per prendre part, el proper febrer, a la marató de Castelló.