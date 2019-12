Curro Segura: «El partit contra el Manresa és una final per a nosaltres»

L'entrenador del Coosur Betis ho té molt clar. El partit d'avui del seu equip amb el Manresa «és una final per a nosaltres». Curro Segura no vol excuses: «Tenim la necessitat de guanyar davant d'un oponent que és un rival directe». L'equip sevillà vol deixar d'estar en l'última posició en solitari.

Segura, en la compareixença prèvia al matx d'avui, va dir que «tenim clar que és una ocasió per sumar enfront un equip que els últims mesos ha tingut moltes lesions i ha hagut de canviar moltes peces. Competir a Europa els ha anat bé per mirar d'anar acoblant les peces que han incorporat a la plantilla».

L'entrenador del Betis recorda que «el Baxi ha tingut molts finals de cara o creu, per guanyar o per perdre els partits. Ens arriba amb una bona mentalitat. Nosaltres el que hem de fer és començar a jugar més forts del que hem fet en les últimes jornades». Segura va fer un elogi a Pedro Martínez, amb qui ha treballat en el decurs de les respectives trajectòries dels dos tècnics: «És un campió de lliga, i sense haver estat al Madrid o al Barça. Està aportant una gran serietat al Manresa. Sobren els afalacs, no hi ha cap dubte que ell és un dels millors entrenadors d'Espanya, i de llarg».

L'entrenador granadí del Betis no espera reforços en les properes setmanes: «Amb els 12 jugadors que tenim anirem a totes, mirant de treure'ls-hi el rendiment. Amb aquests homes hem competit bé i hem guanyat partits. No sé si ens salvarem, pot ser que sí o pot ser que no. Encara queda molta lliga i les dinàmiques canvien. No puc donar una resposta definitiva, ja veurem què passarà».