Espanya s'imposa a Grècia i se situa líder de la Lliga Mundial femenina

El combinat estatal femení va vèncer Grècia (16-12) a la piscina de l'Anella Olímpica de Terrassa, en un partit ben controlat, i va col·locar-se com a líder del grup europeu en la tercera jornada de la Lliga Mundial. El partit va estar marcat per l'encert golejador de tots dos conjunts en un primer temps en què es van veure fins a 20 gols (11-9). A la represa, la gran defensa de les espanyoles va ser clau per deixar les visitants amb tan sols tres gols i sumar, d'aquesta manera, un nou triomf. Roser Tarragó (5 gols) va ser, juntament amb Bea Ortiz (3 gols), la millor jugadora en atac d'Espanya. El combinat estatal va desplegar un joc molt coral i vuit jugadores van aconseguir almenys un gol.