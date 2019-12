L'Obradoiro torna a destapar les febleses de l'Estudiantes

El Monbus Obradoiro va aconseguir derrotar amb solvència el Movistar Estudiantes i sumar així la seva setena victòria d'enguany a la lliga Endesa per consolidar-se a la zona tranquil·la. En canvi, els madrilenys van demostrar una vegada més totes les mancances que arrosseguen durant aquesta temporada i van ser incapaços de lluitar per endur-se el partit. Els jugadors d'Aleksandar Dzikic tan sols han vençut una vegada en les últimes 9 jornades i es mantenen en el penúltim lloc, amb 4 triomfs després de 15 partits.

El conjunt col·legial només va competir en el primer quart i tota la tarda va patir de valent per poder anotar. Al descans cedia per 32-24 i ja no va aconseguir escurçar la diferència, que es van anar engruixint. L'Obradoiro va estar ahir liderat per un Vladimir Brodziansky molt encertat que va convertir 20 punts, ben ajudat pel pivot Dejan Kravic (13) i l'escorta Fletcher Magee (15). El partit es va trencar de forma definitiva en el tercer quart (53-39).